«Адмирал» — «Лада»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ во Владивостоке

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Лада».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.66.

«Первый матч этих же команд оказался вполне ожидаемым, как и результат. Несмотря на узкую владивостокскую площадку, которая ускоряет течение игры и заставляет команды на ней играть оперативнее, что, по идее, должно приводить к большему количеству заброшенных шайб, битва получилась упорной и вязкой. А поскольку обе команды упор делали на оборону собственных рубежей, то и голов болельщики увидели только три, причём третий уже за пределами основного времени.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Никаких предпосылок к тому, что во втором матче тех же самых соперников что-либо изменится и кто-нибудь из них вдруг полетит, ровным счётом нет. Значит, нас вновь ожидает бодалово на взаимное вымораживание. Только на этот раз «Ладе» будет тяжелее. Первый матч она проводила на свежачка, практически сразу из самолёта. Для тольяттинских игроков это был дневной матч у них дома. Но за прошедшие сутки реальный географический пояс бахнет по ним, команду накроет (как сильно — зависит от тренерского штаба и времени прилёта команды на Дальний Восток), и на следующий день ей будет заметно труднее.

Именно этот факт и заставляет меня сделать прогноз о второй подряд победе «Адмирала». Грубо говоря, тольяттинцы в первом матче упустили свой шанс, не совсем, конечно, упустили, но наполовину точно. А во второй игре, если хозяева построят её грамотно, этого шанса у гостей не будет.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Прогноз: не менее тяжёлая игра, чем первая. Такая же малорезультативная, тотал которой не перепрыгнет отметку 5.5. Опять возможен уход за пределы основного времени. И вновь два очка наберёт «Адмирал», которому теперь должно быть хоть совсем чуть-чуть, но всё-таки легче, чем сутками ранее», — сказал Лебедев.