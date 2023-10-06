«Сибирь» — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 6 октября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.73.

«В Новосибирске «Сибирь» примет «Автомобилист» из Екатеринбурга, и хозяева постараются догнать своих соперников по очкам.

Подопечные Дэвида Немировски в среду играли в Москве со «Спартаком». И, продержавшись на равных с красно-белыми два периода, в третьем не смогли справиться с Голдобиным и компанией, потерпев поражением со счётом 2:5. Николай Прохоркин, Владимир Бутузов, Тейлор Бек и компания точно вернулись домой с решительным настроем и полные мотивации.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Николая Заварухина два своих последних матча играла дома и нанесла поражения «Адмиралу» — 3:1 и «Амуру» — 2:1 (Б). Лидерами «Автомобилиста» по результативности прямо сейчас являются Андрей Обидин, Брукс Мэйсек и Алексей Макеев.

Команды провели одинаковое количество игр. При этом екатеринбуржцы одержали на одну победу больше.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В последнем 41 матче «Сибирь» одержала 26 побед, а «Автомобилист» – 15. Налицо факт того, что новосибирцы куда чаще обыгрывают своего оппонента. Но в прошлом сезоне команды разошлись при равных – по три выигрыша. Но по два раза эти победы были добыты в гостях.

Новая игра получится очень упорной и завершится победой гостей в матче», — сказал Емелин.