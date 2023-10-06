ЦСКА — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.33.

«Армейское дерби в Москве должно стать украшением игрового дня в Континентальной Хоккейной Лиге.

Подопечные Сергея Фёдорова, похоже, начинают выходить из кризиса, который постиг их на старте сезона. 7:1, 9:1 и 4:0 – с таким счётом ЦСКА выиграл три своих последних матча. «Сочи», «Витязь» и «Барыс» были повержены дома. Максим Соркин, Даррен Диц, Константин Окулов и их партнёры готовы к тому, чтобы обыграть в пятницу и СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Романа Ротенберга едет в Парк Легенд с двумя поражениями в пассиве. В гостях питерцы уступили «Сочи» (4:5) и минскому «Динамо» (2:4). Александр Гальченюк и компания точно хотят поправить ситуацию. Но в сущности, клуб из Санкт-Петербурга находится всего в трёх очках от москвичей, имея при этом на одну игру и победу меньше.

Команды сыграли между собой огромное количество матчей. Возьмём последние 109. 54 победы у ЦСКА и 55 у СКА. Всем памятен «плей-офф» прошлого сезона, когда Сергей Фёдоров и его хоккеисты сумели в очередной раз выбить из кубка своих принципиальных оппонентов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас, откровенно говоря, дела у хозяев идёт получше. Они и должны победить в основное время», — сказал Емелин.