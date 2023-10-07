«Сочи» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.91.

«Сочи» и «Зенит» сойдутся в 11-м туре российского чемпионата. Питерцы удивили в последних турах РПЛ, проиграли несколько раз. Но сейчас соперник у команды очень подходящий — сочинцы вообще терпят сплошные неудачи.

На неделе «Зенит» встречался с «Балтикой» в Кубке России. Непростой был матч, но питерцы выиграли со счётом 2:1. Так они смогли прервать небольшую серию неудач. До этого команда Семака умудрилась дважды проиграть в РПЛ — «Локомотиву» (1:2) и, что более удивительно, «Оренбургу» (1:3). Конечно, есть определённые проблемы у «Зенита». Посмотрим, как команда будет выбираться из небольшого кризиса. В РПЛ питерцы пока не могут догнать лидирующий «Краснодар».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но, какая бы сейчас ни была ситуация у «Зенита», у «Сочи» всё намного хуже. Стоит только посмотреть на серию поражений команды — восемь матчей во всех турнирах. Совсем плохо идут дела у сочинцев. Они уже располагаются на последней строчке в турнире.

Думаю, «Зенит» сейчас точно выиграет. Возможно, разгрома не будет, «Сочи» постарается набрать хотя бы одно очко — ему необходимо прервать серию поражений. Но питерцы всё равно с большой вероятностью выиграют», — сказал Мостовой.