«Бёрнли» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Челси».
Ставка: «Бёрнли» не проиграет за 2.18.
«Бёрнли» и «Челси» встретятся друг с другом в рамках 8-го тура АПЛ. Несмотря на разный статус, сейчас эти команды находятся примерно на одном уровне. Совсем не уверен, что «синим» тут достанутся три очка.
Да, «Челси» сумел победить в последних двух турах. Клуб обыграл «Брайтон» (1:0) и «Фулхэм» (2:0). Но до этого подопечные Почеттино в основном терпели неудачи. Всё ещё находится в кризисе команда. Не думаю, что в ближайшее время от неё стоит ждать много побед.
«Бёрнли» же начал время от времени побеждать. В трёх последних матчах «бордовые» выиграли у «Солфорда» в Кубке (4:0) и у «Лутон Таун» в АПЛ (2:1). Конечно, это не такие уж большие виктории, команда всё ещё идёт на дне турнирной таблицы. Но я вижу, что дела у подопечных Компани немного выправляются.
Да, «Челси» тут должен выигрывать, если смотреть только на вывеску. Однако я думаю, у себя дома «Бёрнли» даст отпор, и как минимум одно очко наберёт», — сказал Павлюченко.