«Бёрнли» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Челси».

Ставка: «Бёрнли» не проиграет за 2.18.

«Бёрнли» и «Челси» встретятся друг с другом в рамках 8-го тура АПЛ. Несмотря на разный статус, сейчас эти команды находятся примерно на одном уровне. Совсем не уверен, что «синим» тут достанутся три очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, «Челси» сумел победить в последних двух турах. Клуб обыграл «Брайтон» (1:0) и «Фулхэм» (2:0). Но до этого подопечные Почеттино в основном терпели неудачи. Всё ещё находится в кризисе команда. Не думаю, что в ближайшее время от неё стоит ждать много побед.

«Бёрнли» же начал время от времени побеждать. В трёх последних матчах «бордовые» выиграли у «Солфорда» в Кубке (4:0) и у «Лутон Таун» в АПЛ (2:1). Конечно, это не такие уж большие виктории, команда всё ещё идёт на дне турнирной таблицы. Но я вижу, что дела у подопечных Компани немного выправляются.

Да, «Челси» тут должен выигрывать, если смотреть только на вывеску. Однако я думаю, у себя дома «Бёрнли» даст отпор, и как минимум одно очко наберёт», — сказал Павлюченко.