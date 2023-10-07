«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов» в 11-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Одна из центральных игр тура. «Краснодар» дома вообще никому не проигрывает при Владимире Ивиче, если мы говорим про РПЛ. «Ростов» на грани стыковых матчей — 10 очков у команды Валерия Карпина. Очень давно «Ростов» никого не побеждал, в августе он выиграл у «Рубина» и потом как отрезало. Была серия из поражений, а в последних матчах у «Ростова» исключительно ничьи, не беру кубковую игру с «Локомотивом». Но кажется, что «Ростов» сейчас функционально выглядит неплохо. Был практически полностью второй состав у «Ростова» в кубковой игре с «Локомотивом». Основа чуть отдохнула, но получила минимальную игровую практику, выйдя там на 20-25 минут в концовке. Восстановился Осипенко, забил уже в двух матчах подряд. Забить этому «Краснодару» не так-то просто, конечно.

«Краснодар» — явный фаворит в этой паре. Но мне кажется, у Карпина есть какие-то идеи относительно этого матча, что-то эдакое предложить Ивичу и как-то соперника удивить.

С учётом того что «Краснодар» немного забивает и немного пропускает, мне кажется, вариант «2-3 гола в матче» выглядит весьма привлекательным и любопытным. 2:0 на контратаке при счёте 1:0, 2:1… 3:0 я бы исключал, но 1:1 — почему нет. Мне этот вариант нравится — за «двойку» я сыграл бы», — сказал Генич.