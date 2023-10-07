«Спартак» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 8 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.70.

«Московское дерби — «Спартак» против ЦСКА. Обе команды находятся не в лучших кондициях, так что сейчас я от них жду борьбы все 90 минут.

Да, «Спартак» ужасно провёл две последние игры — пропустил семь мячей и ни разу не забил. Конечно, в Кубке России клуб для себя уже всё решил, так что 0:3 от «Динамо» особого значения не имели. Да и состав там выходил не основной. Но вот 0:4 от «Крыльев Советов» уже неприятно всех удивили — это прямой конкурент красно-белых в таблице РПЛ. Уже пошли активные обсуждения отставки Абаскаля. Посмотрим, как сложится ситуация в будущем. До этих поражений «Спартак» шёл на серии из трёх побед, не пропуская.

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ЦСКА тоже проиграл на неделе в Кубке — менее очевидные 1:2 с «Факелом». До этого армейцы шли на серии без поражений, состоящей из семи матчей во всех турнирах. Впрочем, зачастила команда Федотова с ничьими. В том числе не смогла она обыграть «Ростов» и «Оренбург» (3:3 и 1:1). Хотя вот 1:1 с «Зенитом» — довольно хороший результат.

Если бы не два последних матча «Спартака», можно бы было поверить в его успех. Но сейчас ситуация действительно непредсказуемая. Игроки на взводе, третий раз проигрывать никак нельзя, тем более — это дерби. Но и ЦСКА будет сражаться, им тоже нужны очки, чтобы не опускаться к середине таблицы», — сказал Мостовой.