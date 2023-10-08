«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.70.

«Спартак» продолжает находиться под огнём давления, критики со стороны блогеров, специалистов, диванных экспертов, комментаторов. Дерби всея Руси — это всегда история сама в себе, в каком бы состоянии команды ни находились, здесь предугадать результат максимально сложно. 0:7 в последних двух матчах, конечно, сильно бьют по перспективам Гильермо Абаскаля, постоянное давление. Но если посмотреть турнирную таблицу, то «Спартак» имеет ровно столько же очков, как и московское «Динамо», которое сделало приобретений не меньше, чем «Спартак». Да, Личка пришёл только перед сезоном и там в скором порядке быстро всё пытался перевернуть и всё разрулить. ЦСКА в прошлом сезоне занял второе место и выиграл Кубок, но столько же очков имеет, как и «Спартак», но вокруг этих команд какого-то супердавления нет, какой-то суперкритики нет. «Спартак» с первого места выходит из группы в Кубке России, но всё равно давление продолжается. Это всё лирика, безусловно, потому что я думаю, что Абаскаль сам прекрасно понимает, где он ошибки допускает, понимает значимость матча, понимает статус матча, понимает, что ЦСКА сейчас потихонечку выкарабкивается, выбирается. Наконец-то сыграл «на ноль» ЦСКА в чемпионате в последнем матче с «Балтикой».

Для «Спартака» домашний матч, 25 тысяч билетов уже продано, будет порядка 30 тысяч, может, даже и больше. В общем, «Спартак» — ЦСКА — это всегда история вопреки какой-то логике, форме команд, состоянию футболистов, состоянию тренеров, окружению вокруг команд. Здесь может быть всё что угодно. За последние восемь матчей между этими командами только раз была ничья 2:2. Мне кажется, что сейчас выделить фаворита очень сложно, хотя у букмекеров это получается – «Спартак» хоть и постоянно критикуем практически всеми, его победа оценивается в 2,20. Победа ЦСКА – 3,10. Но, возможно, из-за того, что у ЦСКА какой-то недобор футболистов, из-за того, что ЦСКА играет на выезде, не знаю почему именно так.

Мне кажется, что в данной системе координат именно сейчас сложно давать прогноз на верх, может быть и низовой матч, может быть и тотал меньше каких-то индивидуальных действий команд. У «Спартака» не будет Соболева, кто будет играть впереди — не совсем понятно. Думаю, что даже Абаскаль тоже пока не понимает, кто это будет — Игнатов, Промес? Кто будет играть у ЦСКА, более-менее логически объяснить можно.

Мне кажется, что будет ничья. Посидел, подумал, предположил, как эта игра может складываться. Побежит «Спартак» с первых минут вперёд – не знаю, побежит ЦСКА – вряд ли, сдержанно присмотреться – возможно. Короче говоря, для меня фаворита в этой паре нет. А исходя из этого, тотал я брать не буду, а возьму лобовую ничью. Мой прогноз – ничья, коэффициент 3,70», — сказал Генич.