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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Андрея Тихонова на центральный матч тура РПЛ

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Андрея Тихонова на центральный матч тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

«Старое доброе московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, матч обещает быть интересным. Обе команды имеют по 16 очков в чемпионате, однако красно-белые впереди на две строчки.

Увы, в этом матче «Спартаку» придется обходиться без Соболева, а это значит, что забивать им будет гораздо сложнее. У ЦСКА же в последних матчах почти что сплошные ничьи, в основное время победили только «Балтику» со счетом 1:0. С учетом вышесказанного, мне кажется, что нас ждет низовой матч, вполне возможно, что команды поделят очки», — сказал Тихонов.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Есть готовый кандидат на замену испанцу:
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