«Спартак» — ЦСКА: прогноз Андрея Тихонова на центральный матч тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

«Старое доброе московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА, матч обещает быть интересным. Обе команды имеют по 16 очков в чемпионате, однако красно-белые впереди на две строчки.

Увы, в этом матче «Спартаку» придется обходиться без Соболева, а это значит, что забивать им будет гораздо сложнее. У ЦСКА же в последних матчах почти что сплошные ничьи, в основное время победили только «Балтику» со счетом 1:0. С учетом вышесказанного, мне кажется, что нас ждет низовой матч, вполне возможно, что команды поделят очки», — сказал Тихонов.