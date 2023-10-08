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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 1.60.

«У команд дела идут не лучшим образом, поэтому матч будет определяющим. Если какая-то из команд сумеет победить, то ей всё простят, всё забудут. А в случае поражения будет шквал критики, особенно в сторону Абаскаля. После двух поражений с суммарным счётом 0:7 будущее Абаскаля под вопросом. Команда имеет такой шикарный состав, но позволяет себе провалы.

Игра будет довольно нервная. Думаю, что мячом будет владеть «Спартак», так как ЦСКА, играя против сильных команд, мяч отдаёт.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Первый мой прогноз, который здесь напрашивается – это тотал больше 4,5 жёлтой карточки», — сказал Мор.

Ещё один прогноз на матч:
«Спартак» — ЦСКА. Время Абаскаля подходит к концу? Пора звать Черчесова!
«Спартак» — ЦСКА. Время Абаскаля подходит к концу? Пора звать Черчесова!
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