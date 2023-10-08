«Гранада» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Гранада» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.60.

«Гранада» и «Барселона» сойдутся в 9-м туре Ла Лиги. Думаю, каталонцы тут обязаны легко побеждать. Их соперник находится совсем не в лучших кондициях.

Если смотреть только на результаты, то «Барселона» продолжает свою серию без поражений, которая началась ещё летом. Хотя результаты клуб показывает совсем разные — были и несколько разгромных побед со счётом 5:0, и результативные ничьи, и виктории на последних минутах. Сейчас у команды Хави ещё и проблема с травмированными. К ним добавился Левандовски. Так что я не на 100% уверен, что серия без поражений продлится долго.

Доказательство не лучшей формы «Барселоны» мы увидели на неделе в Лиге чемпионов — тяжёлая победа над «Порту» (1:0). Не обошлось опять и без судейских ошибок. Много споров было после игры. Хотя в 1-м туре ЛЧ сине-гранатовые без проблем разгромили «Антверпен» — 5:0.

А вот у «Гранады» ситуация противоположная сейчас. Клуб идёт на серии без побед — две ничьи и три поражения. В том числе не сумели противостоять «Лас-Пальмасу» (0:1) и «Альмерии» (3:3). Единственная виктория была у подопечных Пако Лопеса в игре с «Мальоркой» — 3:2. В таблице коллектив располагается на предпоследней позиции.

Конечно, тут нет смысла рассуждать о шансах «Гранады». Даже не в основном составе «Барселона» может легко выигрывать. Так что я точно отдаю предпочтение каталонцам», — сказал Мостовой.