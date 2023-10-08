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«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии

«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Эдуарда Мора на игру чемпионата Англии
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ман Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.45.

«Это классика. Эти команды боролись и за чемпионство, и в Суперкубке между собой играли. В драматичной борьбе «Арсенал» отыгрался на последних минутах, а потом взял трофей. Ну и друзья – тренеры, Гвардиола и Артета, возглавляют эти команды.

С одной стороны, всего одно очко разделяет команды. Но мне кажется, что в таких матчах «Сити» выглядит сильнее, он всегда может добавить. Это показали прошлогодние матчи, в которых сильнее были «горожане». Нечто похожее будет и в предстоящей игре.

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если говорить о последних матчах, то в Англии «Сити» слегка сдал. Он проиграл в Кубке, в чемпионате. Хотя встречались они далеко не с сильными командами, которым можно было уступать.

«Арсенал» в этих матчах победил. Но в Лиге чемпионов, где нужно было брать очки, «Сити» одержал победу, а «Арсенал» проиграл. Поэтому к такому важному матчу «горожане» подходят в гораздо лучшем состоянии, чем оппоненты. Они уверены в себе, в том числе психологически», — сказал Мор.

Реваншу за Суперкубок быть:
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