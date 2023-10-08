«Динамо» – «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 8 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Факел» в 11-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 за 1.86.

«Московские динамовцы, воодушевленные победой в дерби над «Спартаком» 3:0, дома будут принимать «Факел». «Динамо» хороший футбол показало, был очень хорош Смолов, очень хорош Бителло, Фомин здорово выглядел. В общем, динамовцы в последних матчах радуют своих болельщиков. Да, в чемпионате давненько не выигрывали, было поражение от «Спартака» — 0:1, там тоже могли забить, с «Ахматом» были близки к тому, чтобы проиграть, но, конечно, могли и выиграть, были ничья и упущенная победа в матче с «Нижним Новгородом». «Динамо» на 7-м месте, но все очень плотно в турнирной таблице. Одна победа, и можно подняться в пятерку моментально.

«Факел» — соперник неприятный для «Динамо». В прошлом сезоне динамовцы «Факел» не обыграли ни разу — сыграли вничью 3:3 на выезде и 0:2 дома проиграли при очень посредственной игре, тогда еще Пятибратов руководил воронежцами.

Сейчас «Динамо» неплохо смотрится, есть хорошая, длинная скамейка. И, конечно, такого соперника, как «Факел», дома динамовцы обыгрывать должны. Атака мощная у «Динамо», атака крутая. Сыграют ли снова вместе Смолов и Тюкавин — это большой вопрос. Это для Лички непростая задача — кого выбрать в основной состав.

Голы у «Динамо» будут. Победа у «Динамо» будет. Как мне кажется, минимум будет забито 2 мяча. Победа «Динамо» и тотал больше 1,5 за 1,86 – мой выбор на эту игру», — сказал Генич.