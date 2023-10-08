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«Динамо» – «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 8 октября

«Динамо» – «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 8 октября
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Факел» в 11-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 за 1.86.

«Московские динамовцы, воодушевленные победой в дерби над «Спартаком» 3:0, дома будут принимать «Факел». «Динамо» хороший футбол показало, был очень хорош Смолов, очень хорош Бителло, Фомин здорово выглядел. В общем, динамовцы в последних матчах радуют своих болельщиков. Да, в чемпионате давненько не выигрывали, было поражение от «Спартака» — 0:1, там тоже могли забить, с «Ахматом» были близки к тому, чтобы проиграть, но, конечно, могли и выиграть, были ничья и упущенная победа в матче с «Нижним Новгородом». «Динамо» на 7-м месте, но все очень плотно в турнирной таблице. Одна победа, и можно подняться в пятерку моментально.

«Факел» — соперник неприятный для «Динамо». В прошлом сезоне динамовцы «Факел» не обыграли ни разу — сыграли вничью 3:3 на выезде и 0:2 дома проиграли при очень посредственной игре, тогда еще Пятибратов руководил воронежцами.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас «Динамо» неплохо смотрится, есть хорошая, длинная скамейка. И, конечно, такого соперника, как «Факел», дома динамовцы обыгрывать должны. Атака мощная у «Динамо», атака крутая. Сыграют ли снова вместе Смолов и Тюкавин — это большой вопрос. Это для Лички непростая задача — кого выбрать в основной состав.

Голы у «Динамо» будут. Победа у «Динамо» будет. Как мне кажется, минимум будет забито 2 мяча. Победа «Динамо» и тотал больше 1,5 за 1,86 – мой выбор на эту игру», — сказал Генич.

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