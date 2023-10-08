«Арсенал» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: результативная ничья за 4.20.

«Центральный матч не только 8-го тура, но и всего первого круга английской Премьер-лиги — «Арсенал» против «Манчестер Сити». «Горожане» начали терпеть неудачи в последнее время. Так что «канониры» тут могут набрать очки, я думаю.

До недавнего времени всё было отлично у «Манчестер Сити». Клуб шёл на длинной серии побед. Да, были некоторые проблемы у «горожан», но своего они всё же добивались. Но в Кубке лиги «Ньюкасл» неожиданно сумел остановить команду Гвардиолы, обыграв её со счётом 1:0. Что более удивительно, затем последовало ещё поражение в АПЛ — 1:2 с «Вулверхэмптоном».

На неделе «Ман Сити» проводил матч в рамках 2-го тура Лиги чемпионов, в котором уже не мог снова проигрывать. Так и произошло — уверенные 3:1 с «Лейпцигом». А вот «Арсенал» как раз не сумел выиграть у, казалось бы, ослабленного «Ланса» в Лиге Европы. Их противостояние завершилось поражением «канониров» — 1:2. Возможно, слишком большую уверенность почувствовала английская команда после 4:0 с ПСВ в 1-м туре.

Однако до этого в АПЛ «пушкари» шли почти без осечек — сплошные победы. Пару раз клуб не смог победить только — 2:2 с «Тоттенхэмом» и с «Фулхэмом». В остальном — вопросов к «Арсеналу» почти не было.

Если бы не последние неудачи «Сити», можно было бы отдать ему предпочтение тут. Однако у «горожан» идёт непростой период. «Арсенал» может этим воспользоваться — все инструменты у него для этого есть.

Фаворита я не вижу тут. Но уверен, что борьба между этими топовыми соперниками будет идти до последнего. Думаю, голов точно будет много», — сказал Павлюченко.