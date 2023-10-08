«Ренн» — «ПСЖ»: когда матч Лиги 1, во сколько начало, какие прогнозы

6 октября состоится матч Лиги 1 «Ренн» — «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 2.03. Шансы хозяев оценили в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Эксперты не без оснований считают, что матч «Ренн» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Гол хозяев идёт с коэффициентом 1.40. А вот если забьют подопечные Луиса Энрике, сыграет коэффициент 1.17. При этом поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

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