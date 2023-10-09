«Барыс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» и ТМ 5.5 за 3.48.
«Интересно, когда воочию встречаются команды, где только-только случились тренерские отставки. Причём первые в текущем сезоне. «Трактор» уже по максимуму использовал фактор новизны и успел разобраться с «Авангардом» в Омске. Теперь посмотрим, как этим воспользуется «Барыс», которому, по идее, должно быть легче, поскольку он играет дома.
Но у казахстанцев всё гораздо больше запущено, и нынешняя серия из пяти поражений подряд – лучшее этому доказательство. Поэтому, несмотря на место проведения матча, «Барыс», похоже, не будет в нём фаворитом. Но и отдавать два очка «Трактору» за здорово живёшь не станет. Значит, нас ждёт упорный и, скорее всего, достаточно малорезультативный матч, где борьбы будет гораздо больше, нежели заброшенных шайб.
Итак, «низовая» игра с тоталом, который не превысит 6.5. В результате «Трактор» любым способом наберёт два очка, но, скорее всего, дополнительного времени не будет, хоть и победят гости с минимальным перевесом в счёте и всё будет очень на тоненького», — сказал Лебедев.