«Барыс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и ТМ 5.5 за 3.48.

«Интересно, когда воочию встречаются команды, где только-только случились тренерские отставки. Причём первые в текущем сезоне. «Трактор» уже по максимуму использовал фактор новизны и успел разобраться с «Авангардом» в Омске. Теперь посмотрим, как этим воспользуется «Барыс», которому, по идее, должно быть легче, поскольку он играет дома.

Но у казахстанцев всё гораздо больше запущено, и нынешняя серия из пяти поражений подряд – лучшее этому доказательство. Поэтому, несмотря на место проведения матча, «Барыс», похоже, не будет в нём фаворитом. Но и отдавать два очка «Трактору» за здорово живёшь не станет. Значит, нас ждёт упорный и, скорее всего, достаточно малорезультативный матч, где борьбы будет гораздо больше, нежели заброшенных шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2023, понедельник. 16:30 МСК Барыс Астана Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, «низовая» игра с тоталом, который не превысит 6.5. В результате «Трактор» любым способом наберёт два очка, но, скорее всего, дополнительного времени не будет, хоть и победят гости с минимальным перевесом в счёте и всё будет очень на тоненького», — сказал Лебедев.