«Локомотив» — «Торпедо»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ
Поделиться
9 октября состоится матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо». Начало — в 19:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
Два совершенно разных подхода к хоккею! Оборонительные капканы Игоря Никитина и романтичный советский хоккей Игоря Ларионова. Обе команды идут в лидерах лиги, набрав по 23 очка. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736
Комментарии
- 9 октября 2023
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 7 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 6 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
Партнерский контент