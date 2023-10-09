«Локомотив» — «Торпедо»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ

9 октября состоится матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо». Начало — в 19:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Два совершенно разных подхода к хоккею! Оборонительные капканы Игоря Никитина и романтичный советский хоккей Игоря Ларионова. Обе команды идут в лидерах лиги, набрав по 23 очка. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

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