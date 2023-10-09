«Сочи» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 9 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 2.94.

«Сочинцы в предыдущем матче огребли от «Северстали», ЦСКА – от СКА. Но при этом москвичи сражались до самого конца и уступили в одну шайбу. Тогда как сочинцы, наверное, и потому, что впереди их ожидала игра с действующим чемпионом, бросили играть в тот самый момент, когда стало ясно, что вытащить матч если и возможно, то только с выворачиванием команды наизнанку. А накануне ЦСКА никто выворачиваться не захотел, вот и получили «полную авоську».

Вообще-то таких «умников», бросающих играть ради следующих матчей, хоккейный бог карает беспощадно и быстро. Мне столько раз доводилось видеть это за свою журналистскую карьеру, что я даже не собираюсь разбираться в нюансах и статистике.

Поэтому забираюсь на броневик, беру в руки кепочку и громко заявляю: «Това’ищи!» В общем, сочинцы, конечно, красавцы, но тут быть им битыми, ибо наказание неизбежно. Поэтому прогнозирую матч средней результативности с тоталом выше 5.5, в результате которого гости наберут два очка. Да ещё сделают это цинично и в основное время», — сказал Лебедев.