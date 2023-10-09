Элизабетта Коччаретто – Дарья Касаткина: ставка Надежды Петровой на матч в Чжэнчжоу

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Чжэнчжоу Элизабетта Коччаретто – Дарья Касаткина.

Ставка: ТБ 20.5 за 1.89.

«В стартовом матче женского теннисного турнира WTA-500 в китайском Чжэнчжоу между собой встретятся россиянка Дарья Касаткина и итальянка Элизабетта Коччаретто.

Если бы эта игра состоялась года три назад, то Дарью Касаткину можно было бы спокойно записывать в фаворитки и говорить о том, что она точно выиграет. Но в этом сезоне 26-летняя россиянка не блещет ни стабильностью, ни результатами. Хотя 21 победу на харде за последний год она одержала. На уходящей неделе Дарья проиграла во втором круге в Пекине китаянке Синьюй Ван – 4:6, 2:6, которая в рейтинге стояла ниже россиянки на 39 строк. Сейчас Касаткина занимает 12-е место в мировом рейтинге и получила восьмой номер посева в Чжэнчжоу.

Противостоит ей в первом круге занимающая 31-ю строчку в мировом рейтинге итальянка Элизабетта Коччаретто. На харде она выиграла только 9 матчей из последних 20, а с Касаткиной ни разу не играла. В этом сезоне Коччаретто, в отличие от Касаткиной, выиграла трофей в одиночке. Это было в Лозанне. У Дарьи же в этом году титулов пока нет.

Конечно, наша соотечественница должна брать в этом матче верх — иначе какой смысл вобще выходить на корт? Да, будет нелегко, да, 22-летняя итальянка сделает всё возможное для своей победы, но дальше пройдёт россиянка, затратив на выигрыш три партии. Тотал больше 20.5», — сказала Петрова.