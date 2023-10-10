НХЛ стартует! Прогноз Павла Лысенкова на победителя Кубка Стэнли с коэффициентом 18.00

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на победителя Кубка Стэнли — 2023/2024.

Ставка: чемпионом станет «Тампа-Бэй» за 18.00.

«Всегда интересно до старта сезона дать прогноз, чтобы потом посмотреть, как он сбудется. Уже есть линия, выкатили её букмекеры для того, чтобы мы оценили, прикинули, на кого зарядить сейчас, чтобы где-то в середине июня срубить куш или понять, что поставили не на того.

Так вот, не будем брать провальные какие-то большие варианты, где дают коэффициенты 400–500. Кэф 500 – это «Сан-Хосе», «Анахайм», у них реально мало шансов. «Чикаго» с Бедардом – коэффициент 300. Понятно, что Бедард еще будет кувыркаться в этом «Чикаго», может, он будет набирать очки, но там реально команда на грани того, что надо её сломать и построить заново.

Если брать более реалистичные двузначные кэфы, то мы пропустим кэф 75, где «Ванкувер» и «Детройт», а возьмём что-то более обстоятельное. На то, что «Вегас» повторит свой чемпионский успех, кэф 9 — это не такой уж плохой вариант, потому что «Вегас» сохранил состав, там глубокая линия по всем позициям. Так что «Вегас» — это неплохо, он действительно будет одним из фаворитов на Западе, хотя, конечно, им «Колорадо» с кэфом 10 будет бросать вызов. Думаю, что в финале Запада будут «Вегас» и «Колорадо» рубиться за успех.

На Востоке за «Торонто» дают коэффициент 10, но «Торонто» с 1967 года не может ничего выиграть, у них прямо какая-то кубковая трясучка. Они могут выиграть первый раунд, и дальше этого не двигается ничего. «Каролине» многие обещают Кубок Стэнли, что вот-вот они наконец-то его возьмут, но я бы «Каролину» не спешил делать фаворитом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На данный момент предлагают кэф 18 на «Тампу». Она брала два Кубка Стэнли ещё недавно, играла после этого в финале. Да, у команды была осечка в первом раунде с «Торонто» в последнем плей-офф, но это не значит, что она стала радикально хуже. У неё сохранился состав, кто-то даже стал лучше, как Сергачёв. Василевский пропускает старт сезона из-за операции на спине, но, значит, будет более свежим к плей-офф, отдохнёт по полной программе. Вспомните, как Кучеров пропускал весь сезон, но потом стал лучшим в плей-офф.

Коэффициент 18 на «Тампу», я бы прогнозировал именно это, потому что тут и кэф хороший, и шансы действительно у «Тампы» есть. «Даллас», «Рейнджерс» за 15 — тут чего-то им всё-таки не хватает. «Нью-Джерси» — команда перспективная, но молодая. Может выстрелить за коэффициент 11, но, опять же, у них слабый вратарь. «Эдмонтон» такой же вопрос при Макдэвиде, Драйзайтле. Так что вот такой расклад по фаворитам я вам дал. Выбирая между «Тампой» и «Вегасом», я бы всё-таки загрузил на «Тампу» с кэфом 18», — сказал Лысенков.