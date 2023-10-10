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«Вегас» — «Сиэтл»: когда матч НХЛ, во сколько начало, кто фаворит, какие прогнозы

«Вегас» — «Сиэтл»: когда матч НХЛ, во сколько начало, кто фаворит, какие прогнозы
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В ночь с 10 на 11 октября по московскому времени тремя матчами стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В одном из этих трёх поединков действующий чемпион «Вегас Голден Найтс» примет команду «Сиэтл Кракен». Начало матча — в 5:30 мск.

Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «рыцарей» в основное время можно с коэффициентом 1.95. Шансы гостей оценили в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

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Эксперты считают, что матч «Вегас» — «Сиэтл» получится результативным: тотал больше 5.5 идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 — за 2.30. На успех хозяев с учётом возможных овертайма и серии буллитов предложили коэффициент 1.58, победа «Сиэтла» в матче идёт за 2.35.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2023, среда. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшие прогнозы на сегодня.

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