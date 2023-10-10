«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз Максима Лебедева на встречу НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл».

Ставка: «Нэшвилл» не проиграет и ТБ 5.5 за 2.98.

«В последние годы между этими командами сложилась традиция, согласно которой «хищники» утюжат «Тампу» на предсезонных «товарняках», а уже по ходу сезона всё происходит с точностью до наоборот, и огребать приходится «Нэшвиллу». Но в это межсезонье традиция была нарушена, и «Тампа» дважды «хищников» заломала. Означает ли это, что «Нэшвилл» возьмёт своё в официальных матчах сезона?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Может и взять. Потому что главный козырной туз «молний» — наш голкипер Андрей Василевский, — находится в больничке и начинать сезон будет не он. Один этот факт резко увеличивает шансы «Нэшвилла», не способного вот уже два сезона обыграть «Тампу» в регулярных чемпионатах.

Если же взять за основу прошлый сезон, то «Тампа», проведшая его, в принципе, прилично, но бывало и лучше, набирала дома почти 75 процентов очков. «Нэшвилл» заработал на выезде 53,7 процента очков. В среднем «молнии» забрасывали дома чуть больше четырёх шайб за матч, а «хищники» на выезде 2,73 шайбы.

Иными словами, преимущество хозяев в предстоящем матче очевидно. Но, во-первых, это будет первый матч для обоих соперников, а в этих самых первых матчах вероятность чертовщины наиболее высокая. Во-вторых, скажу ещё раз, у «Тампы» в воротах не будет Васи, значит, это будет совсем другая «Тампа».

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 11 октября 2023, среда. 00:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая вышенаписанное, предполагаю достаточно результативный матч с тоталом выше 5.5, по итогам которого гости наберут минимум одно очко», — сказал Лебедев.