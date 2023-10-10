«Сибирь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 11 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Трактор».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.83.

«Свежего бензина» в «Тракторе» хватило ровным счётом на один матч. Кто-то может вспомнить две не засчитанных «Барысу» шайбы, с которыми поражение 1:2 превратилось бы в 3:2. Ребята, ну, там чистейшие офсайды были, то, что линейные сразу не свистели, так у них сейчас установка такая: работать на атаку, а если что — так телевизор посмотреть можно. «Барыс» сейчас такой, что его надо жрать вместе со шнурками хоть в Астане, хоть где. А если ты играешь с ним на равных, то это в первую очередь говорит о твоих перспективах, а не о его.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, новому главному тренеру «Трактора» надо побыстрее забыть матч с «Авангардом», который не был системообразующим, а засучивать рукава и начинать большую перестройку, как бы в нашей стране ни ненавидели это слово. Ну, а если кому-то что-то ещё не до конца понятно, то, надеюсь, «Сибирь» расставит все точки над «ё».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому прогнозирую весьма малорезультативный матч, где заброшенных шайб то ли кот наплачет, то ли на паперти соберут. И тотал будет ниже 5.5. А два очка по итогам матча наберёт хорошо отдохнувшая «Сибирь», явно задолжавшая своим болельщикам», — сказал Лебедев.