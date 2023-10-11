«Авангард» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет и ТБ 5.5 за 3.42.

«В прошлом сезоне, скажем честно, «Авангард» вертел «Магнитку» как хотел, трижды обыграв в регулярном сезоне, а затем хлопнув в полуфинале Востока в четырёх матчах. Последний результат во многом и предопределил дальнейшую судьбу Ильи Петровича Воробьёва, которому после такого поражения выдали паёк и отправили на вольные хлеба.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В текущем сезоне «Магнитка» под руководством нового наставника смотрится куда более монументально, тогда как «Авангард» продолжает штормить. Ну, омичей штормит, сколько они играют в хоккей, игровой расколбас — это вообще визитная карточка омского хоккея. Поэтому надеяться на традиционное омское раздолбайство не следует – два раза чемпионство они с ним взяли.

Объективно «Магнитка» сильнее и злее, поскольку в предыдущем туре её умыл «Салават». Умыл прилично, у уральцев из рук валилось всё, даже клюшки. Теперь «пепел Клааса стучит в наши сердца», и факт этот вполне может затруднить «Авангарду» получение нужного результата.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

С учётом всего вышеизложенного прогнозирую достаточно результативный, причём в обе стороны, матч с тоталом от 5.5 и выше. И по результатам этого матча предположу, что «Магнитка» наберёт минимум одно очко», — сказал Лебедев.