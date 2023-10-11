«Спартак» – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на московское дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.67.

«Конечно, ЦСКА по всем объективным и субъективным показателям красно-белых превосходят. Но ведь сколько раз было, когда все армейское преимущество нивелировалось спартаковской игрой «на разрыв аорты». А по-другому с ЦСКА красно-белые почти не играют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Оба соперника в предыдущем туре победили. Обе победы получились не совсем беспроблемными, ЦСКА так и вовсе в овертайм заехал. А «Спартак» возился с «Витязем» почти до середины матча, и только потом начал его переламывать. То есть отдыхали команды одинаковое количество времени, тут ни у кого преимущества нет. «Спартак» весьма неплохо играет с соперниками своего уровня и ниже. С лидерами пока в основном проблемы. А где уж у нас лидер больше, чем действующий двукратный чемпион.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, по всему выходит, что получим мы матч, конечно же, упорный и на взаимный измор. Но при этом заброшенные шайбы будут, пусть и не в слишком большом количестве. Полагаю, что тотал не перешагнет отметку 7,5. А по итогам матча ЦСКА наберет два очка, даже если для этого ему снова придется поиграть в овертайме», — сказал Лебедев.