«Спартак» — ЦСКА: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» в матче за 2.14.

«В последние две недели в матчах с участием «Спартака» лишь однажды было заброшено меньше шести шайб. ЦСКА на том же отрезке чаще всего пропускал минимум две, но забивал ещё больше. У обеих команд атака выглядит лучше, чем оборона. Поэтому дерби точно окажется результативным. Можно рискнуть и поставить на то, что зрители увидят минимум семь голов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворита назвать сложно, считаю, что высока вероятность ничьей в основное время. Но небольшое преимущество будет у красно-белых – за счёт свежести. Начиная с 2 октября они провели на игру меньше, плюс соперники были намного проще. Исход матча – в пользу «Спартака», — сказал Емелин.