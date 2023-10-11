«Спартак» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.87.

«Обе команды сейчас на ходу. «Спартак» идет третьим в таблице Западной конференции. А по забитым голам красно-белые (61) вообще лидируют во всей лиге. То есть «Спартак» под руководством Алексея Жамнова и тренера по нападающим Алексея Ковалева показывает яркий агрессивный хоккей. Более того, «Спартак» в последних трех матчах одержал три победы, обыграв «Сибирь» (5:2), «Куньлунь» в гостях (4:3) и «Витязь» (5:1). 14 заброшенных шайб в трех играх – это говорит само за себя.

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом ЦСКА тоже набрал ход, победив четырежды в последних пяти матчах. Причем эти победы получились очень внушительными – 7:1 с «Сочи», 9:1 с «Витязем», 4:0 с «Барысом», 3:2 ОТ в Сочи. Единственное поражение прилетело от СКА (2:3) в Москве, но и там ЦСКА мог победить, если бы не пропустил решающий гол в третьем периоде, когда играл в большинстве.

Нужно еще вспомнить, что 16 сентября ЦСКА провел характерный матч против «Спартака» (3:2 ОТ), когда красно-белые повели 2:0 к 12-й минуте благодаря как раз агрессивному атакующему хоккею. Но ЦСКА переломил ход встречи, а в овертайме отличился Сергей Плотников. Тут виден некий комплекс «Спартака», который еще не поставил победы над таким соперником, как ЦСКА, на поток.

В целом я бы не стал гадать здесь на победителя, потому что обе команды друг друга стоят. Но факт в том, что они умеют хорошо играть в атаке. Поэтому…

Я бы в этом матче взял кэф 1,87 на то, что клубы в основное время пробьют тотал больше 5», — сказал Лысенков.