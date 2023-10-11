СКА – «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.21.

«Ставил бы на победу хозяев. СКА на ходу, наладил игру в обороне, звёздные нападающие потихоньку сыгрываются и начинают набирать очки сериями. «Локомотив» же на предыдущей неделе провёл целый ряд энергозатратных матчей, одержал несколько важных побед, закрепился на первой строчке Запада. В таких условиях трудно сыграть на максимальных оборотах. Самоотдача и эмоции сделают Питер фаворитом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Берите высокий тотал – в матче точно будет больше пяти шайб. «Локомотив» гармонично и уверенно действует в нападении, невские армейцы тоже не будут строить капканы. Результативный хоккей гарантирован», — сказал Емелин.