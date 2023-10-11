СКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.02.

«Ярославль включил свою «сушилку» на полную. А на полной она позволяет засушить даже «Торпедо», которое носится по площадке как раненая рысь. Кто-нибудь сомневается в том, что «Локомотив» будет сушить в Питере СКА? Или есть ненормальные, предполагающие, что Никитин позволит своим подопечным сыграть в открытый, искромётный хоккей?

Лучшие прогнозы на сегодня.

То есть можно сразу и не задумываясь столбить на «низовой» тотал. Что-нибудь от 5.5 и ниже. С этим разобрались. Теперь понять, куда может вырулить итоговый результат. Тут тоже много чего понятно уже сейчас. Например, кто откроет счёт, тот процентов на 80 уже победил. Причём вовсе не обязательно, что счёт вообще будет открыт.

Железнодорожная «сушилка» гораздо лучше работает в Ярославле, и в этом есть шанс СКА. Перебегать «Локомотив» у «Торпедо» не вышло, значит, Питеру надо пробовать «Локомотив» перелокомотивить. Предположу, что нечто подобное для любителей сложных шахматных этюдов мы в Северной столице и увидим.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 октября 2023, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, тотал ниже 5.5. И по итогам матча минимум одно очко у СКА. Думаю, что большая вероятность даже двух, но оставляю в прогнозе больше люфта», — сказал Лебедев.