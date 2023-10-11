«Торонто» — «Монреаль»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Монреаль».

Ставка: ТБ 6 за 1.72.

«Торонто», как всегда, хорошо упакован. Да, из-за травмы надолго выбыл Мэтт Мюррей, но в воротах должен хорошо себя проявить Илья Самсонов. Нападение звенит, и особенно там выделяется Остон Мэттьюс, который в прошлом сезоне забил 40 голов и набрал 85 очков. Маловато, конечно, – за сезон до этого у него было 106 очков. Но потенциал этого парня понятен.

С другой стороны – молодой и дерзкий «Монреаль», который переживает стадию перестройки. Лидеры атаки там – 22-летний Коул Кофилд, 19-летний Юрай Слафковски, 24-летний Ник Сузуки и такого рода ребята.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И посмотрите глобально. Да, у «Торонто» есть Самсонов – не самый стабильный вратарь. Но там в целом не слишком хорошая защита. Она держится на ветеранах: Морган Райлли (29 лет), Ти Джей Броди (33), Джон Клингберг (31), Джейк Маккейб (29), Марк Джиордано (40). Это чуть ли не самая старая оборона лиги.

«Монреаль» же делает ставку в воротах на Джейка Аллена (33 года), и оборона там тоже не фонтан. Я могу представить, что «Канадиенс» выиграют в Торонто. Но почти уверен, что мы увидим много голов.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 октября 2023, четверг. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы в этом матче взял кэф 1.72 на то, что оба клуба в основное время пробьют тотал больше 6. А для фантазии – подумайте над кэфом 6.60, что «Монреаль» побеждает при тотале больше 5.5 гола», — сказал Лысенков.