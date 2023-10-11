«Торонто» — «Монреаль»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Монреаль».

Ставка: победа «Торонто» за 1.66.

«Овеянное легендами соперничество. Вы только вдумайтесь: первый хоккейный матч между Торонто и Монреалем в рамках НХЛ состоялся 19 декабря 1917 года и закончился со счетом 10:9 в пользу гостей. В нашей стране тогда не только никто о хоккее не знал — тогда вообще не до спорта было, поскольку только-только, буквально месяц назад произошёл октябрьский переворот и лежащую на земле власть подняла партия большевиков.

Кстати, команды тогда назывались по-другому. Торонто представляла команда «Торонто Аренас», а Монреаль — «Монреаль Уэндерс». В том же сезоне-1917/1918, первом сезоне Национальной хоккейной лиги, «Торонто Аренас» и победил, обыграв в финале «Ванкувер Миллионерс» и получив Кубок Стэнли.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вот теперь, 105 лет спустя, представители Торонто и Монреаля открывают новый сезон НХЛ. Массив статистики в противостоянии этих команд огромен, но из него надо вычленять главное, что может пригодиться нам для прогноза.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 октября 2023, четверг. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

На мой взгляд, главным является тот факт, что с апреля 2021 года гости не могут победить в их междусобойчиках. Тогда, 25 апреля 2021 года, «кленовые листья» выиграли в Монреале 4:1. А в следующих одиннадцати матчах неизменно побеждали исключительно хозяева. И тут уже каждый вправе решать сам, играть ли на продление этой серии или, наоборот, на её прерывание.

Я предпочитаю продление, поэтому предположу достаточно весёлый матч с тоталом, превышающим 5,5, и двумя очками, которые с финальной сиреной наберет «Торонто», — сказал Лебедев.