Томми Пол — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Шанхае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Шанхае Томми Пол – Андрей Рублёв.
Ставка: победа Рублёва с форой (-2.5) за 1.78.
«В четвёртом круге теннисного «Мастерса» в Шанхае между собой встретятся американец Томми Пол и россиянин Андрей Рублёв.
26-летний американец Томми Пол имеет 12-й номер посева, а за последний год он выиграл 32 матча из 50 на харде. Ну а здесь в Шанхае он поочерёдно обыграл австрийца Себастьяна Офнера (6:3, 6:0) и француза Артюра Фиса – 6:4, 6:7, 6:4. И сейчас он занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге.
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Андрей Рублёв находится в данный момент на восьмой строчке рейтинга ATP, а в Шанхае он посеян пятым. На харде 25-летний россиянин выиграл 30 матчей за последний год из 49. Пола, который имеет в своём активе всего один титул, Андрей обыгрывал уже четыре раза, уступив всего однажды. Ну а здесь россиянин победил двух французов – Кентена Алиса – 6:4, 7:5 и нестареющего 35-летнего Адриана Маннарино – 6:3, 6:0.
Свою последнюю очную встречу теннисисты провели в 2022 году на харде испанского Хихона. Рублёв тогда выиграл – 7:5, 6:3. Нечто подобное произойдёт и сейчас. Россиянин победит с форой», — сказала Петрова.
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