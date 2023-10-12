The International 2023 по Dota 2: зарегистрируйся и получи фрибет к старту турнира

12 октября в Сиэтле (США) начнётся крупнейший киберспортивный турнир по Dota 2 The International 2023. Начало первых матчей — в 20:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на его сумму до 20 000 рублей!

Лучшие команды мира готовятся побороться за Эгиду чемпионов и призовой фонд, который уже превысил отметку $ 2,7 млн. Россия лидирует по числу участвующих команд и игроков, установив рекорд в истории The International. Team Spirit, BetBoom Team, 9Pandas, Virtus.pro и ещё несколько игроков и тренеров в других командах. Кто из наших сможет добраться до чемпионства?

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