Россия — Камерун: ставка Романа Павлюченко на товарищескую игру

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Россия — Камерун.

Ставка: победа России за 2.36.

«Снова наша сборная проводит матч. На этот раз соперник очень интересный — Камерун. Играем дома, так что свои фанаты должны придать сил подопечным Карпина.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Камерун — достаточно сильный и сложный соперник. В команде много опытных и звездных игроков. Вполне могла сборная выйти из группы на ЧМ-2022, но в итоге заняла там третье место. После этого «неукротимые львы» неплохо себя показали в Кубке африканских наций, где в квартете финишировали первыми. Поражений у подопечных Ригобера Сонга было не так много за последний год.

Россия же, как известно, выступала только в товарищеских противостояниях в последние полтора года. Всегда Карпин выбирает разный состав, пробует новых игроков. На прошлый сбор и вовсе приехало почти 50 футболистов. Нельзя сказать, что это помогает команде добывать уверенные виктории. В сентябре коллектив дважды сыграл вничью с Египтом U23 и с Катаром (оба раза 1:1) и проиграл тем же египтянам (1:2).

Да, если приедут у Камеруна все основные игроки, то будет очень тяжело россиянам. Но я думаю, домашние трибуны поддержат свою команду. Россия должна добывать викторию в таком тяжелом матче», — сказал Павлюченко.