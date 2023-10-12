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Хорватия – Турция: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2024

Хорватия – Турция: прогноз Константина Генича на отборочную игру Евро-2024
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Хорватия – Турция.

Ставка: победа Хорватии за 1.70.

«В группе D встреча лидеров. По 10 очков у сборных Хорватии и Турции. Матч пройдёт в Осиеке, не в Сплите, где мы привыкли видеть хорватов в домашних встречах. Но вот здесь выбрали поле стадиона в городе Осиек.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хорваты мощно смотрятся. У хорватов на одну игру меньше, чем у сборной Турции, поэтому хорваты, конечно, имеют преимущество, плюс у них всего один пропущенный мяч. И когда приходит пора вот таких решающих игр, сборная Хорватии всегда максимально сконцентрирована, всегда максимально сосредоточена на результате. И даже несмотря на то, что у сборной Турции сменился тренер (Штефан Кунц был отправлен в отставку), вряд ли это поможет ей разжиться очками в матче именно с этим соперником. Да, у турок тоже очень хороший подбор игроков, очень интересные молодые футболисты, но Хорватия, на мой взгляд, лучше играет в футбол.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Хорватия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Можно просто сыграть победу Хорватии за 1.7 либо рассмотреть вариант комбо — победа Хорватии и тотал меньше 4.5 за 1.9. Если гонитесь за более высоким коэффициентом, то можете попробовать этот вариант. Если хотите понадёжнее, то просто победа сборной Хорватии за 1.7. Это тоже вполне нормально», — сказал Генич.

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