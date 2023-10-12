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Латвия — Армения: прогноз Константина Генича на встречу отбора Евро-2024

Латвия — Армения: прогноз Константина Генича на встречу отбора Евро-2024
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Латвия – Армения.

Ставка: победа Армении за 1.88.

«Отборочный турнир Евро-2024 выходит на финишную прямую, и наступила пора решающих матчей. Один из таких пройдёт в группе D в Риге на стадионе «Сконто» — сборная Латвии сыграет со сборной Армении.

Армяне претендуют на выход из группы. Здесь надо сборной Армении брать своё и рассчитывать, что хорваты обыграют сборную Турции. Это вполне реальное развитие событий. Сборная Армении очень неплохо проводит этот отборочный турнир, как и Лигу наций. У армян есть победа над Уэльсом. В гостях были максимально близки армяне к победе над сборной Турции — не удержали минимальное преимущество в самой концовке. А сейчас матч против аутсайдера группы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Латвии не имеет никаких шансов на продолжение борьбы — математических, теоретических. После пяти матчей у сборной Латвии пять поражений и всего три забитых мяча. Соответственно, армяне более мотивированны. У армян очень приличный сейчас подбор игроков, хорошо выстроена игра под руководством Петракова. Плюс добавился ещё Севикян, который, возможно, дебютирует за сборную Армении.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Латвия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому здесь более мотивированная команда должна брать своё, даже несмотря на то, что играет на выезде.

Мой прогноз — победа сборной Армении за хороший коэффициент 1.88», — сказал Генич.

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