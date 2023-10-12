Латвия — Армения: прогноз Константина Генича на встречу отбора Евро-2024

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Латвия – Армения.

Ставка: победа Армении за 1.88.

«Отборочный турнир Евро-2024 выходит на финишную прямую, и наступила пора решающих матчей. Один из таких пройдёт в группе D в Риге на стадионе «Сконто» — сборная Латвии сыграет со сборной Армении.

Армяне претендуют на выход из группы. Здесь надо сборной Армении брать своё и рассчитывать, что хорваты обыграют сборную Турции. Это вполне реальное развитие событий. Сборная Армении очень неплохо проводит этот отборочный турнир, как и Лигу наций. У армян есть победа над Уэльсом. В гостях были максимально близки армяне к победе над сборной Турции — не удержали минимальное преимущество в самой концовке. А сейчас матч против аутсайдера группы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сборная Латвии не имеет никаких шансов на продолжение борьбы — математических, теоретических. После пяти матчей у сборной Латвии пять поражений и всего три забитых мяча. Соответственно, армяне более мотивированны. У армян очень приличный сейчас подбор игроков, хорошо выстроена игра под руководством Петракова. Плюс добавился ещё Севикян, который, возможно, дебютирует за сборную Армении.

Поэтому здесь более мотивированная команда должна брать своё, даже несмотря на то, что играет на выезде.

Мой прогноз — победа сборной Армении за хороший коэффициент 1.88», — сказал Генич.