Португалия — Словакия: ставка Александра Мостового на матч отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Португалия — Словакия.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.74.

«Португалия дома примет Словакию в рамках 7-го тура отбора на Евро-2024. Сейчас соперники лидируют в группе, хотя у португальцев вопрос с выходом в финальный этап почти решён. Думаю, словаков тут ждёт поражение.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Португалия очень уверенно выглядит в этой квалификации чемпионата Европы. В шести турах команда только выигрывала, ни разу не пропустив. В среднем португальцы по четыре мяча за один тур забивали. Всё ещё в строю Роналду, но и другие молодые звёзды готовы тащить команду. Серьёзный настрой подопечных Роберто Мартинеса подтвердился после последнего тура отбора на Евро – 9:0 с Люксембургом.

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У Словакии не всё так хорошо на этом этапе отбора на Евро. Стартовал коллектив с ничьей с Люксембургом (0:0). Также сборная проиграла в одном из туров Португалии – 0:1. Но в остальных противостояниях словаки выигрывали – сейчас они с 13 очками идут на втором месте в группе и опережают люксембуржцев только на три очка. Так что «словацким соколам» нужны победы в оставшихся турах.

По сути, Португалия уже почти прошла в финальный этап Евро. Но не думаю, что сейчас команда будет играть вполсилы. Мотивация побеждать у португальцев всегда есть. Так что Словакия сегодня потеряет очки», — сказал Мостовой.

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