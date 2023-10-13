Португалия — Словакия: прогноз Константина Генича на игру отбора чемпионата Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Португалия – Словакия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.80.

«На «Эштадиу ду Драгау» сборная Португалии сыграет со сборной Словакии. Португальцы — лидеры группы G, как и французы, они пока не пропустили ни одного мяча в отборе, но у португальцев шесть матчей, а у французов – пять. И Португалия — самая результативная команда этого отбора (24 мяча). И сейчас классно Португалия смотрится, потрясающий подбор игроков впереди. И, может быть, не всегда Португалия сразу соперника кладёт на лопатки, но то, что потенциал мощнейший у атакующей линии сборной Португалии, в этом нет никаких сомнений.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Словакия — вторая команда в группе, всего два мяча она пропустила. Конечно, португальцам будет сложно раскачать словацкую сборную, но с таким подбором в атаке, я думаю, они это сделают, тем более играют дома, тем более на стадионе, где болеть умеют.

Я думаю, что Португалия захочет продолжить свою серию и закончить этот отбор вообще без пропущенных мячей и со всеми победами. Поэтому, мне кажется, можно попробовать поймать победу сборной Португалии с форой (-1.5) за коэффициент 1,8. Верю, что Криштиану Роналду по-прежнему мотивирован, да и остальные футболисты тоже жаждут победы в домашней игре с командой, которая преследует сборную Португалии в отборочном цикле», — сказал Генич.