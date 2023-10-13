СКА — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Минск.
Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.00.
«Самый интригующий матч дня на Западе. После мартовского плей-офф и майской «суперсерии» команды рубятся друг с другом на высшем градусе эмоций. К тому же оба соперника набрали отличный ход. У белорусов четыре победы подряд, причём 10 дней назад они победили СКА в Минске, а также сумели обыграть лидера Запада, «Локомотив». Питер наладил игру в атаке и встряхнул своих звёзд обменами.
Фаворитами вижу хозяев. На их стороне будет свежесть (за счёт более серьёзной глубины состава), фактор домашних трибун и более высокий уровень мастерства. Но преимущество СКА окажется небольшим, не стоит ждать серьёзной разницы в счёте», — сказал Плющев.
- 13 октября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 11 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00