СКА — «Динамо» Минск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Минск.

Ставка: победа СКА и ТБ 5.5 за 3.00.

«Самый интригующий матч дня на Западе. После мартовского плей-офф и майской «суперсерии» команды рубятся друг с другом на высшем градусе эмоций. К тому же оба соперника набрали отличный ход. У белорусов четыре победы подряд, причём 10 дней назад они победили СКА в Минске, а также сумели обыграть лидера Запада, «Локомотив». Питер наладил игру в атаке и встряхнул своих звёзд обменами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворитами вижу хозяев. На их стороне будет свежесть (за счёт более серьёзной глубины состава), фактор домашних трибун и более высокий уровень мастерства. Но преимущество СКА окажется небольшим, не стоит ждать серьёзной разницы в счёте», — сказал Плющев.