СКА — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Динамо» Минск.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 5.5 за 5.70.

«В предыдущем туре минчане достаточно легко разобрались на выезде с «Куньлунем», который, кажется, уже и на ночь не снимает коньки. Китайцы ожидаемо замордованы, и ждать от них трудовых подвигов бессмысленно. А вот ждать подвига от минчан в Санкт-Петербурге вполне можно, тем более что и СКА сейчас не настолько грозен и ужасен, как можно подумать, глядя на его бюджет.

В прошлом туре питерцы уступили «Локомотиву», и, в принципе, уступили по делу. Сейчас Ярославль способен задушить кого угодно, и армейцы в их нынешнем состоянии исключением не являются. Более того, на «Локомотив» питерцы потратили достаточно много сил, и их может не хватить на «зубров», хоть по всем основным показателям СКА должен ломать минчан об коленку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В общем, с какой стороны ни зайди, со всех у «зубров» есть шансы. Кроме разве что стороны статистической, ненавязчиво намекающей, что в последний раз минчане побеждали в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Северной столице аж в декабре 2017 года. Но тут можно заявить, что статистика нуждается в обновлении.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2023, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую достаточно результативный матч с тоталом от 5.5 и выше, по итогам которого «Динамо» наберёт в Санкт-Петербурге минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.