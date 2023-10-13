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«Авангард» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Омске

«Авангард» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Омске
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Авангарда» + тотал больше 5.5 за 2.70.

«Две недели назад динамовцы разгромили «ястребов» в Москве со счётом 6:0, но с тех пор многое изменилось. У бело-голубых вылезают наружу системные проблемы. Кроме первой пятёрки, некому забивать, к большинству приспособились соперники, ошибки обороны участились, вратари потеряли уверенность по сравнению с сентябрём.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В то же время «Авангард» на явном подъёме. Разгром в Москве стал низшей точкой падения, после этого были достигнуты важные успехи: победа над «Торпедо» за счёт характера, победа над «Магниткой» за счёт хорошей реализации. Да и в турнирном плане очки омичам гораздо важнее. Ставим на победу «Авангарда» и результативный хоккей», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Дома омичи возьмут реванш:
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