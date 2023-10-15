Норвегия — Испания: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024
Поделиться
15 октября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Норвегия — Испания. Начало — в 21:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Испанцы в прошлом туре одержали важнейшую победу над Шотландией (2:0) и догнали её по потерянным очкам. Впереди сложный выезд в Норвегию, для которой этот матч — едва ли не последний шанс зацепиться за место в топ-2. Сможет ли Эрлинг Холанд забить и отобрать очки у испанцев?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!
Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736
Комментарии
- 15 октября 2023
-
10:00
- 14 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 13 октября 2023
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 октября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
Партнерский контент