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Норвегия — Испания: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024

Норвегия — Испания: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу отбора Евро-2024
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15 октября состоится матч отборочного турнира Евро-2024 Норвегия — Испания. Начало — в 21:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Испанцы в прошлом туре одержали важнейшую победу над Шотландией (2:0) и догнали её по потерянным очкам. Впереди сложный выезд в Норвегию, для которой этот матч — едва ли не последний шанс зацепиться за место в топ-2. Сможет ли Эрлинг Холанд забить и отобрать очки у испанцев?

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