Григор Димитров – Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на полуфинал турнира в Шанхае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч турнира в Шанхае Григор Димитров – Андрей Рублёв.

Ставка: победа Рублёва за 1.63.

«В полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Шанхае россиянин Андрей Рублёв встретится с болгарином Григором Димитровым.

Если говорить откровенно, то оба теннисиста в равной степени заслуживают того, чтобы выйти в финал и затем выиграть престижный турнир. Но одиночный разряд в теннисе предполагает только одного победителя.

Лучшие прогнозы на сегодня.

32-летний болгарский теннисист выиграл за последний год 27 матчей на харде из 41. Обладатель восьми титулов в одиночном разряде, последний из них был, правда, аж в 2017 году, в этом сезоне отчаянно и небезуспешно пытается вернуться на свой былой высокий уровень. Здесь 19-я ракетка мира и 18-й сеяный поочерёдно выиграл у австралийца Александра Вукича – 6:4, 6:3, нашего Карена Хачанова – 7:6 6:4, самого испанца Карлоса Алькараса – 5:7, 6:2, 6:4 и в четвертьфинале у чилийца Николаса Джарри – 7:6, 6:4. Как видите, болгарин настроен очень решительно.

Андрей Рублёв в 1/4 финала уверенно одолел француза Уго Умбера – 6:2, 6:3. С Димитровым ныне восьмая ракетка мира имеет паритетный баланс побед и поражений – 3-3. Причём, все матчи состоялись на харде. И последний из них в 2022 году выиграл Григор.

Россиянин сможет выйти в финал, но потратит на это все три партии. Он сейчас чуть сильнее Димитрова игровом плане и это скажется на результате», — сказала Петрова.