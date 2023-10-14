«Торпедо» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак».

Ставка: «Торпедо» не проиграет и ТБ 6.5 за 4.25.

«Обе команды не устают хвалить – и есть за что. В предыдущем туре обе показали свои достаточно выросшие зубки. Нижегородцы в Череповце в матче с очень похожим на себя соперником вырвали победу в не слишком удачно складывавшемся для них матче, а красно-белые и вовсе препарировали действующего чемпиона, причём сделали это сверхубедительно и так, что было непонятно, кто из них чемпион.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И вот две такие команды из верхней части турнирной таблицы встречаются меж собой. «Торпедо» явно быстрее и в своём нынешнем состоянии способно укатать кого угодно. «Спартак» выглядит более организованным и системным. Небольшой нюанс: красно-белые не носятся 60 минут как угорелые по площадке, но при этом забросили на десять шайб больше, чем нижегородцы. И вообще забили больше всех в лиге, первыми разменяв седьмой десяток, к которому ещё никто не сумел приблизиться.

Всё это вместе обещает нам лихой и бескомпромиссный матч, в котором победит тот, у кого лучше сработает голкипер. Притом что заброшенных шайб, скорее всего, будет хватать в обе стороны, и тотал превысит 6,5. А вот в прогнозе на победителя я буду чрезмерно осторожен и спрогнозирую минимум одно очко для «Торпедо». Хотелось бы два, особенно на глазах своей публики, но «Спартак» уж больно хорош», — сказал Лебедев.