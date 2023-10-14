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«Куньлунь Ред Стар» – «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» – «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 1.72.

«Обе команды стремительно теряют свои шансы на выход в плей-офф. У «драконов» всего шесть побед в 20 матчах, а у «нефтехимиков» четыре в 16.

Естественно, что в поединке между собой обе команды рассчитывают на победу. Девин Броссо, Дойл Сомерби и Лукас Локхарт со своими партнёрами восемь последних встреч проиграли. И это, конечно, говорит о многом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У команды Олег Леонтьева, с точки зрения, турнирной таблицы, ещё не всё так уж и безнадёжно. Кстати, в последних пяти играх у «Нефтехимика» есть одна победа – над аутсайдером Запада «Витязем» — 3:0, а в домашних встречах этой же серии с «Сочи» и «Автомобилистом» нижнекамцы уступали лишь за пределами трёх периодов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Андрей Белозёров, Никита Сетдиков, Лукаш Клок и компания вполне могут одолеть в Мытищах хозяев льда. Баланс в последних 22 играх в пользу «Куньлуня» — 13 побед. И китайская команда выйдет с очень мощным настроем, но вряд ли это поможет подопечным Виктора Игнатьева прервать свою неудачную серию. «Нефтехимик» выиграет с учетом овертайма и буллитов», — сказал Емелин.

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