Норвегия — Испания: прогноз Константина Генича на игру отбора чемпионата Европы — 2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Норвегия – Испания в квалификации Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«В группе А суперважнейшая игра для сборной Испании и для сборной Норвегии. Очное противостояние в Осло на стадионе «Уллевол». Норвегия отстаёт от Испании на два очка, и норвежцам нужна только победа. Испании, соответственно, тоже нужна победа, если испанцы рассчитывают догнать в итоге сборную Шотландии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Испания в последних матчах хороша, много забивает и практически ничего не пропускает. Победа над Шотландией далась с большим трудом, но гений Альваро Мораты предрешил исход матча. И в итоге Испания выиграла со счётом 2:0, плюс где-то испанцам там повезло с незасчитанным голом. Но это уже история. В 1-м туре, когда эти команды играли в первом круге, Испания выиграла 3:0 с дублем Хоселу. Тогда он вышел на замену и два мяча в дебютной для себя игре забил.

Здесь норвежцев, конечно, будет очень сложно удержать. И Эдегор, и Холанд — они в большом порядке сейчас. Забили Кипру несколько мячей и с хорошим настроением готовятся к этой встрече. В общем, игра ожидается очень нервная, очень плотная, как мне кажется, и, разумеется, раз норвежцам нужна победа, то чуть более рискованный вариант должна предложить скандинавская команда. Поэтому, мне кажется, Испания может подловить норвежцев на контратаках. Если Испания будет больше владеть мячом, то, соответственно, Норвегия за счёт силового давления, за счёт стандартов может что-то придумать. Я так думаю, что голы в этом матче должны быть и в те и в другие ворота. Мой прогноз – «обе забьют» за 1.90», — сказал Генич.