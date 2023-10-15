Норвегия — Испания: прогноз Александра Вишневского на матч отбора Евро-2024 15 октября

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Норвегия — Испания.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 2.18.

«Прямо сейчас в турнирной таблице эти команды занимают в группе соответственно третье место и второе, поэтому было бы логично предположить, что это очная игра за второе место, за прямую путёвку на чемпионат Европы в Германии, но на самом деле всё немного не так. Испанцам очень повезло в прошлом матче, который они выиграли у лидера группы Шотландии — 2:0. И теперь они выйдут на чемпионат Европы без проблем, даже если проиграют в Осло Норвегии.

Впереди у сборной Испании остаются два матча с главными аутсайдерами группы, где легко будет взять шесть очков. Это игра с Кипром, а потом ещё игра с Грузией дома. Конечно, игра с норвежцами важна, потому что если они выиграют, то они именно в этом матче досрочно обеспечат себе выход в финальный этап.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что же касается расклада для сборной Норвегии, то тут всё очень просто. Только победа нужна команде. Потому что если они сыграют вничью, то потеряют шансы обойти сборную Шотландии, лидера группы, с которой у них впереди ещё очный матч, поэтому есть надежда опередить их. Испанцев не опередят они вообще уже никак. Формально они могут это сделать, но для этого надо, чтобы Испания теряла очки с Кипром, теряла очки с Грузией, а я в эти сказки не верю.

На своём поле норвежцы поборются за победу, всё-таки Холанд у них есть, не только он, группа атаки очень сильная у сборной Норвегии, великолепное поколение. Наверное, сейчас сборная Норвегии сильнее, чем когда-либо за всё время, когда я её видел, а первый раз я её видел в 1994 году на чемпионате мира по футболу. Поэтому они будут бороться, но вряд ли у них получится здесь всё-таки победить, однако судьба и турнирная стратегия диктуют им необходимость играть ва-банк, и с таким сумасшедшим нападением, которое у них есть, они будут биться и идти вперёд.

В этой игре логично поставить на голы, особенно на голы в концовке. Можно подумать о тотале больше 2.5, но как-то мне больше нравится ставка на тотал больше 1.5 именно во втором тайме. Посмотрел я последние результаты сборной Норвегии, там очень много голов именно во вторых таймах, подавляющее большинство. У Испании тоже во вторых таймах большое количество забитых голов, существенно большее, чем в первых таймах. Поэтому, когда придётся норвежцам играть ва-банк, ну или вдруг если они поведут в счёте, то Испания обострит игру, когда выйдут свежие игроки группы атаки, когда подустанут защитники — всё это будет во втором тайме и вероятность голов увеличится. Поэтому здесь можно поставить на тотал больше 1.5 гола именно во втором тайме, вот эту ставку я бы, наверное, посоветовал», — сказал Вишневский.