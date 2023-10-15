Норвегия — Испания: ставка Романа Павлюченко на игру отбора Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Норвегия — Испания.

Ставка: победа Испании за 2.01.

«В восьмом туре Евро-2024 встретятся Норвегия и Испания. Интересное противостояние, команды стоят рядом друг с другом в таблице. Но думаю, три очка тут наберут более статусные испанцы.

Норвежцы довольно неплохо выступают в этом этапе квалификации чемпионата Европы 2024 года. У команды появилось очень сильное поколение – Эдегор, Холанд. Думаю, мы уже скоро сможем увидеть результаты – норвежцы станут принимать участие в международных турнирах. Даже сейчас команда имеет шанс на успех – она идет на третьей строчке и за три тура до конца уступает лидерам на два и пять очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Испания как раз идет второй в группе отбора на Евро-2024, опережая норвежцев только на два очка. Впрочем, «красная фурия» пару дней назад провела еще более важный матч против Шотландии, лидирующей в группе. В итоге подопечные Луиса де ла Фуэнте сумели победить 2:0, сократив отставание от лидера.

Да, Норвегия сейчас – очень грозный соперник. Вряд ли Испания тут одержит разгромную викторию. Но все же доминирующий стиль игры «красной фурии», любящей владеть мячом, не позволит норвежцам свободно играть. Так что я отдаю тут предпочтение гостям», — сказал Павлюченко.