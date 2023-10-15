Норвегия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на отборочный матч Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Норвегия — Испания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Довольно интересный расклад. У Испании 12 очков после пяти матчей, у Норвегии – 10 после шести. Команды занимают второе и третье места, на первом – Шотландия. У неё после шести встреч 15 очков. При этом она ещё не гарантировала себе выход из группы. В последнем туре шотландцы сыграют с норвежцами, а до этого – с грузинами, которые могут не проиграть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока ни одна команда себе ничего не гарантировала и не потеряла шансы. Игра между Норвегией и Испанией приобретает особый смысл. Стратегически испанцев в этом матче устроит и ничья, но для норвежцев она будет равносильна завершению борьбы за выход из группы.

Матч будет похож на игру между Испанией и Шотландией. Норвежцы закроются и будут искать шансы в контратаке в лица Холанда. Соответственно, испанцы будет контролировать мяч и в спокойном режиме взламывать оборону. Поэтому стараться они особо не будут, их устроит и ничья», — сказал Мор.