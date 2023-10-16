Россия — Кения: ставка Александра Мостового на товарищеский матч

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Россия — Кения.

Ставка: победа России с форой (-1) за 2.78.

«Россия сыграет с Кенией в товарищеском матче. Пару дней назад россияне провели не самый простой матч с Камеруном. Сейчас же ещё одна африканская сборная будет противостоять команде Карпина. Но, думаю, Россия добудет тут уверенную викторию.

С Камеруном была не самая лёгкая игра у России. Впрочем, на поле вышло много опытных игроков, во втором тайме Карпин добавлял футболистов в атакующую линию. Но гол забили всего один – после ошибки вратаря Камеруна Чалов сумел отличиться. Соперник после этого давил и мог точно сравнять, но Сафонов очень хороший матч провёл.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В целом сборная оставила не такое плохое впечатление. Месяц назад команда не сумела обыграть более лёгких соперников. Так что виктория над Камеруном – хороший знак. Тем более что сейчас подопечным Карпина предстоит играть с Кенией, которая вообще давно в международных турнирах не участвовала. Ни о какой игре на ЧМ-2022 у этой команды не шло и речи.

Думаю, наша команда обязана обыгрывать противника с крупным счётом. После победы над Камеруном сборная получила положительный заряд эмоций. Уверен, что сегодня Кению ждёт разгром», — сказал Мостовой.